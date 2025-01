Auch in der vergangenen Nacht gab es israelische Luft-Angriffe auf Ziele im Gazastreifen und im Westjordanland. Aber die Gespräche über eine Waffenruhe sind deutlich vorangekommen. Ob es tatsächlich Hoffnung für die Menschen in Gaza und in Israel gibt, erklärt Claudia Baumgart-Ochse vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt im Gespräch mit hr INFO.

Veröffentlicht am 15.01.25 um 10:10 Uhr