Podcast In Hessen engagiert sich jeder Zweite ehrenamtlich

Knapp 20 Prozent der Menschen in Deutschland üben ein Ehrenamt aus. In Hessen sind es laut einer Studie der Landesregierung sogar noch viel mehr. Bei den Jüngeren sei das Engagement hier überdurchschnittlich hoch, sagt der Chef der hessischen Staatskanzler Axel Axel Wintermeyer in hr-iNFO - und gibt Tipps, wie man selbst tätig werden kann.