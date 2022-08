Jeder Haus- oder Wohnungseigentümer muss sie zahlen: Die Grundsteuer. In Hessen ist sie im Bundesvergleich mit 201 Euro pro Kopf pro Jahr besonders hoch. Die Zahl wurde nun in einer Studie der Unternehmensberatung Ernest & Young veröffentlicht. Nur NRW erhebt laut dieser noch eine höhere Summe. Aber wieso ist die Steuer in Hessen so hoch?