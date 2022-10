Für Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) ist der Flüchtlingsgipfel bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine herbe Enttäuschung: „Die Kommunen werden bei der Frage der Finanzierung der Unterbringung und der Integration am langen Arm gehalten.“ Die Geflüchteten bringen die Verantwortlichen in vielen Regionen an ihre Grenzen. Es fehlt an allem: dem Dach über dem Kopf, dem Personal und es fehlt eben auch das Geld. Beuth kritisiert, dass finanzielle Zusagen der Bundesregierung nun wieder auf später verschoben wurden.