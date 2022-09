Ist unsere Demokratie in Gefahr?

Podcast Ist unsere Demokratie in Gefahr?

Viele Menschen fühlen sich abgehängt, die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen sinkt dramatisch und Querdenker sprechen gar von einer Corona-Diktatur. Ist unsere Demokratie in Gefahr? Darüber spricht hr-iNFO-Moderator Werner Schlierike mit dem Politikwissenschaftler Christoph Seils von der Hertie-Stiftung. Er hat im Juli einen großen Demokratie-Kongress in der Frankfurter Paulskirche und an der Goethe-Uni organisiert, den hr-iNFO präsentiert hat.