Nach dreieinhalb Jahren an der Linken-Spitze ist Schluss für Janine Wissler. Im Oktober will sie nicht mehr als Linken-Parteivorsitzende antreten. Aber ist der Ankündigungszeitpunkt so kurz vor den Wahlen in Ostdeutschland gut gewählt? Und kann die Linke überhaupt noch gerettet werden? Darüber spricht Wissler im Interview mit Dirk Wagner.

Veröffentlicht am 19.08.24 um 13:00 Uhr