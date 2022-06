Bei dem Parteitag der Linken am Wochenende geht es um nicht weniger als den Kampf ums Überleben. Die Partei sucht eine neue Doppelspitze, nachdem Co-Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow im April hingeschmissen hatte. Übrig geblieben ist Janine Wissler, die auch wieder kandidieren will. Wir haben sie gefragt, wie sie die Partei wieder aufrichten will.