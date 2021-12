Je hässlicher, desto besser: "Ugly Christmas Sweater Day" in den USA

Besonders beliebt in diesem Jahr sind Vintage-Pullis aus den 80ern, wie man sie bei Oma im Keller finden könnte: Am "Ugly Christmas Sweater Day" werden in den USA seit zehn Jahren die geschmacklosesten Weihnachtspullis gekürt und für einen guten Zweck versteigert.