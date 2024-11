Für die SPD sollte das keine große Frage sein: Normalerweise tritt der Amtsinhaber bei der Neuwahl wieder als Kanzlerkandidat an. Das wäre Olaf Scholz. Dieser ist nun aber in den Meinungsumfragen nicht der Mann mit den allerbesten Werten. Wie die Debatte um die K-Frage gerade abläuft, erklärt Frank Brettschneider, Professor an der Universität in Hohenheim, im Interview mit hr INFO.

Veröffentlicht am 20.11.24 um 10:00 Uhr