In der Klimadiskussion ist stets von sogenannten Kippunkten die Rede. An denen setzen wir Menschen durch unser Verhalten nicht umkehrbare Prozesse in Gang. Auch Ozeane sind so ein Kipppunkt, bestätigt Dr. Niklas Boers, Physiker an der TU München, in hr-iNFO zum Welttag der Ozeane.