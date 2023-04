In den allermeisten Fällen hilft die Corona-Schutzimpfung vor schweren Krankheitsverläufen. Doch einige Menschen sind auch durch die Impfung krank geworden: Von rund fünf Millionen Geimpften in Hessen sind laut Regierungspräsidium Gießen mindestens 26 nachweislich schwer erkrankt. hr-iNFO-Reporterin Aylin Caka berichtet über einen Fall in Nordhessen.