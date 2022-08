In den letzten Wochen mussten Reisende, aber auch Angestellte an Flughäfen sehr viel Geduld aufbringen. Nun haben sich Verdi und Lufthansa geeinigt. Das Resultat: Eine recht kräftige Lohnerhöhung. Beide Parteien zeigen sich darüber zufrieden. Es dürfte aber nicht die letzte Forderung von Personal an Flughäfen sein, merkt hr-Reporter Roman Warschauer an.