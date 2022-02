Die Journalistin Rebecca Barth steht am Bahnhof in Kramatorsk in der Region Donezk. Um sie herum: Vor allem Familien mit Kindern und ältere Menschen, die die Stadt im Osten der Ukraine verlassen wollen. Die Menschen seien nicht in Panik, es sei keine Massenflucht, erzählt Barth - direkt nach unserem Gespräch steigt auch sie in einen Evakuierungszug in Richtung Westen.