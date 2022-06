Die Bundes-AfD hat an Schwung verloren bei den vergangenen Wahlen. Ab heute ist die Partei auf der Suche nach einem neuen Spitzenteam auf dem Parteitag in Riesa. Der hessische Co-Vorsitzende der AfD in Hessen, Robert Lambrou, wünscht sich eine Doppelspitze, die deutlich Abstand nach Rechtsaußen hält, und trotzdem alle Strömungen in der Partei zusammenhält. Björn Höcke vom rechten Flügel und Chef der thüringischen AfD, werde laut Lambrou nicht kandidieren.