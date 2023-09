Die AfD setzt bei der Landtagswahl in Hessen u.a. auf das Thema Migration. Fachkräfte aus Drittländern etwa sollen nur im äußersten Fall angeworben werden. Was dieser äußerste Fall sein soll und wie die Partei den Fachkräftemangel stattdessen beheben will, darüber haben wir mit dem hessischen AfD-Spitzenkandidaten Robert Lambrou gesprochen.