Die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen haben sich am Wochenende nach Jahren zäher Verhandlungen auf ein Abkommen zum Schutz der Weltmeere geeinigt. Es schafft unter anderem die Grundlage für die Ausweisung großer Schutzgebiete auf hoher See. Politiker und Umweltorganisationen sprechen von einem Erfolg. Auch Klimaforscher Mojib Latif lobt im Gespräch mit hr-iNFO die Ziele des Abkommens. Nun müssten sie aber auch umgesetzt werden. Klar sei: Es dürfe nicht so weitergehen wie bisher.