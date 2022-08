Kinder, die in Kitas betreut werden, müssen gegen Masern geimpft sein. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Zwar gebe es einen Eingriff in die Grundrechte, dieser sei jedoch zumutbar. Dr. Burkhard Rodeck - Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. unterstützt die Entscheidung. Er kann zwar Bedenken verstehen, die lägen aber nicht an möglichen Nebenwirkungen, sondern, weil die Impfung so gut helfe.