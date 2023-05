Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters tritt an diesem Sonntag in Frankfurt auf. Im Vorfeld hatten Land Hessen und Stadt Frankfurt erfolglos versucht, das Konzert zu verhindern. Sie werfen Waters Antisemitismus vor. Der Historiker und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, Meron Mendel, sagt im Gespräch mit hr-iNFO: Man könne Waters' Ansichten widerlich finden. Ob sie tatsächlich antisemitisch seien, sei jedoch nicht so eindeutig.