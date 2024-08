Merz' Strategie hinter dem Angebot an Scholz

Dass Regierung und Opposition zusammenarbeiten, passiert nicht alle Tage. Nach dem Messer-Attentat von Solingen aber bahnt sich ein neuer Dialog an. Schon am Wochenende ist CDU-Chef Friedrich Merz vorgeprescht. Die Tat von Solingen ist ein Anlass für Merz, den Kanzler und die Arbeit der Ampel scharf zu kritisieren - vor allem, wenn es um die Migration geht. Aber zugleich hat Merz die Regierung auch aufgerufen, zusammenzuarbeiten, um die Asyl-Politik neu zu regeln. Über die Aussichten und Interessen von Regierung und Opposition haben wir mit Professor Uwe Jun, Politikwissenschaftler an Uni Trier, gesprochen.