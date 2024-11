Auf der Weltklimakonferenz in Paris 2015 wurde beschlossen, die globale Erwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Jetzt ist klar: Das ist nicht zu schaffen. Selbst die zwei Grad werden wir nicht schaffen, sagt Klimaforscher Mojib Latif. Im Interview spricht er darüber, was auf der Weltklimakonferenz in Baku mindestens erreicht werden muss.

Veröffentlicht am 11.11.24 um 10:00 Uhr