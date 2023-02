Nach dem verheerenden Erdbeben sind nach Schätzungen allein in der Türkei 150.000 Menschen obdachlos geworden. Sie müssen nun ihr Leben und Überleben organisieren - mitten im Winter. In Göksun, eine Stadt in der Nähe des Epizentrums, liegt Schnee und es herrscht Frost, viele haben den Ort verlassen. Unser Reporter Uwe Lueb war vor Ort.