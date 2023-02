Nouripour (Grüne): "Am Ende wird dieser Krieg am Verhandlungstisch entschieden"

Wie und wann kann der Krieg in der Ukraine enden? Omid Nouripour, Co-Vorsitzender der Grünen, glaubt, dass das am Verhandlungstisch geschehen wird, sagt er im Gespräch mit hr-iNFO. Derzeit sei die Ausgangslage für die Ukraine jedoch schlecht. Solange Putin glaube, dass er den Krieg gewinnen könne, sei es unwahrscheinlich, dass er an konstruktiven Gesprächen Interesse habe.