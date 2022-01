Olympia-Boykott: "Nicht davon auszugehen, dass das etwas an Pekings Kurs ändert"

Wie wirksam ist ein diplomatischer Boykott der Olympischen Spiele in China? Geht das völlig spurlos an Peking vorbei? Und wie ist Deutschands Rolle zu bewerten? Ein Gespräch mit Kristin Shi-Kupfer, Professorin für Sinologie an der Uni Trier.