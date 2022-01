„Dazu gehört zu schauen, was man falsch gemacht hat“, sagt Omid Nouripour mit Blick auf den Wahlkampf seiner Partei zur vergangenen Bundestagswahl. Der Kandidat für den Co-Vorsitz von Bündnis90/Die GRÜNEN will zusammen mit Co-Kandidatin Ricarada Lang die Breite der Gesellschaft wieder für seine Partei begeistern, so wie es zu Beginn des Bundestagswahlkampfes gelungen sei. Seine Bewerbungsrede für die Wahl zum Parteivorsitz auf dem digitalen Parteitag am Wochenende sei aber noch nicht ganz fertig, gibt der Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Frankfurt im Gespräch zu.