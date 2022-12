Phänomen Dinner for One: „The same procedure as last year, Miss Sophie …“

… "the same procedure as every year, James!" Für viele gehört Dinner for One zu dem jährlichen Ritual zu Silvester. Ursprünglich stammt das Variete-Stück aus Großbritannien. Dort wundern sich die Menschen oft, weshalb die Nummer hier so erfolgreich ist. Was den Charme ausmacht und wieso die Deutschen Dinner for One so lieben, hat sich hr-Redakteur Rainer Dachselt einmal angeschaut.