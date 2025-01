In der Debatte über die künftige Asyl-Politik bekam die Union gestern die Zustimmung dafür, die Migrationsregeln deutlich zu verschärfen. Und das durch Stimmen der in Teilen rechtsextremen AfD. Für viele Bundestagsabgeordnete aus den anderen Parteien ein Tabubruch. Was das für die CDU bedeutet, erklärt Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung, im Gespräch mit hr INFO.

Veröffentlicht am 30.01.25 um 09:00 Uhr