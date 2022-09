Der Krieg läuft nicht wie geplant. Das setzt Putin unter Druck. Gestern hat er nun die Teilmobilmachung angeordnet. Zudem sollen am Freitag in den von Russland besetzten Gebieten sogenannte Referenden stattfinden, bei denen die Menschen vor Ort entscheiden sollen, zu welchem Land sie gehören wollen. Diese Entwicklung beobachtet auch Klaus Segbers, Professor für Osteuropastudien und internationale Beziehungen Otto-Suhr-Institut in Berlin und sieht darin einen Akt der Verzweiflung.