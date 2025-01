Razzia wegen Schwarzarbeit von Uber- und Bolt-Fahrern

Gefälschte Papiere, Millionen hinterzogen: Über die Plattformen Uber und Bolt sollen Anbieter illegale Geschäfte gemacht haben. Die Fahrdienste selbst stehen jedoch nicht im Fokus. Bei einer Razzia in mehreren Bundesländern haben Ermittler Vermögensgegenstände in Millionenhöhe sichergestellt. Insgesamt gibt es 30 Beschuldigte, die in einer bandenmäßig organisierten Zelle zusammengearbeitet haben sollen. Konkret es darum, dass sie Taxi-Fahrten anbieten, die Fahrer aber „schwarz“ fahren lassen.

Veröffentlicht am 17.01.25 um 10:00 Uhr