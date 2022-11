Für die Ukraine war es ein großer und nicht nur symbolischer erfolg, die Region Cherson zurückerobert zu haben. Nachmonatelanger russischer Besatzung konnten die ukrainischen Streitkräfte die Macht am 11. November wieder übernehmen. Wie lebt es sich seitdem in der Region? was hat sich für die ukrainische Bevölkerung verändert? Darüber haben wir mit Andrej Pastuschenko gesprochen. Der gelernte Deutschlehrer ist Leiter eines kandwirtschaftlichen Betriebes in der Nähe von Cherson. Den Betrieb leitet er aus der Ferne, ist aber regelmäßig in Kontakt mit den Mitarbeitenden vor Ort.