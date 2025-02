Riviera des Nahen Ostens? Was Trumps Pläne wert sind

Es ist ein überraschender, radikaler Vorstoß von Donald Trump. Der amerikanische Präsident will das zerstörte Küstengebiet in Gaza in eine "Riviera des Nahen Ostens" verwandeln und dafür die gesamte palästinensische Bevölkerung umsiedeln. Eine Idee, die weltweit auf Kritik stößt. Inzwischen ist das Weiße Haus etwas zurückgerudert, die Umsiedlung der Menschen solle nur vorrübergehend erfolgen, hieß es. Aber ist das rechtlich überhaupt möglich und umsetzbar? Ein Gespräch mit dem Völkerrechtler Professor Kai Ambos.