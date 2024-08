Der Messeranschlag von Solingen hat eine neue Debatte über die Sicherheits- und Migrationspolitik entfacht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte eine Verschärfung des Waffenrechts an, insbesondere in Bezug auf Messer. Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) spricht sich in hr-info auch für konsequentere Abschiebungen aus.

Veröffentlicht am 26.08.24 um 14:15 Uhr