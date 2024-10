Roman Poseck (CDU): "Wir brauchen eine Zeitenwende in der inneren Sicherheit"

Ein Libyer mit IS-Kontakten soll einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Bei dem Mann soll es sich um einen Libyer handeln, dessen Asylantrag abgelehnt worden war. Die Hinweise auf den Tatverdächtigen sollen von einem ausländischen Nachrichtendienst stammen. Was wirft das für ein Licht auf die deutschen Sicherheitsbehörden? Ein Gespräch mit dem hessischen Innenminister Roman Poseck (CDU).