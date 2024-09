So geht es nicht weiter mit der Asylpolitik, das war der Tenor in den Oppositionsparteien in den letzten Tagen. Darüber haben Ampelkoalition, Union und Länder am Dienstag bei einem Treffen beraten. Einer der Gäste: Roman Poseck. Warum die CDU derzeit lautere Töne anschlägt und warum sie nicht mit der AFD vergleichbar seien, erläutert der hessische Innenminister im Interview mit hr INFO.

Veröffentlicht am 05.09.24 um 07:00 Uhr