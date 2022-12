Schrille Nachrichten vom Bund: So lief der Warntag in Hessen

Sind Sie vielleicht heute gegen 11 Uhr auch von einem schrillen Piepen erschreckt worden? Dann ist alles richtig gelaufen. Im Fall einer Katastrophe müssen Bürger frühzeitig gewarnt werden. Deshalb fand heute wieder der bundesweite Warntag statt, an dem via Handynachricht und Sirene Probealarm ausgelöst wurde. hr-Reporterin Saskia Klingelschmitt hat sich in Hessen umgehört und kann berichten, nicht überall schrillte es heute.