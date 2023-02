Delfine geraten oft als Beifang in Fischernetze und verenden, weil sie nicht mehr zum Luftholen an die Oberfläche kommen können. Hunderte von toten Tieren sind in den letzten Monaten an den Küsten Frankreichs gestrandet. Lorenzo von Fersen ist Delfin-Experte und erklärt im Gespräch mit hr-iNFO, wie man den Beifang begrenzen kann und weshalb die EU dafür nicht genügend tut.