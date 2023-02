Für gewöhnlich sieht man Polarlichter nur im nördlichen Skandinavien oder auf Island. In der vergangenen Nacht waren die faszinierenden Leuchterscheinungen jedoch auch in mehreren Regionen Deutschlands - darunter auch in Hessen - zu sehen. Auch heute könnte das wieder passieren. Wie es dazu kommt und wo man die besten Chancen hat, das Himmelsschauspiel zu verfolgen, verrät Peter Schwarz aus der hr-Wetterredaktion.