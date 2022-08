So hoch wird die Gasumlage

Nun ist die Höhe der Gasumlage bekannt gegeben worden: Rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde soll die Gasumlage von Oktober an betragen. Für Gaskunden bedeutet das in jedem Fall Mehrkosten. Aber was hat es mit der Gasumlage eigentlich auf sich?