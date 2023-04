Die FDP kommt an diesem Freitag zu ihrem Bundesparteitag in Berlin zusammen. Dabei wird es auch um die Rolle der Partei in der Ampel-Koalition gehen, in der sie immer wieder mit den Grünen im Clinch liegt. Über die Stimmung in der Ampel und die Ziele ihrer Partei haben wir mit Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger gesprochen.