Start der ESA-Sonde "Juice": Was am Jupiter so spannend ist

Wenn die Raumsonde "Juice" heute mit einer "Ariane 5"-Rakete abgehoben ist, steht ihr eine lange Reise bevor: In etwa acht Jahren soll sie beim Jupiter ankommen und vor allem drei seiner Monde erforschen. hr-iNFO-Raumfahrtexperte Dirk Wagner erklärt, was das Besondere an der Mission ist und warum der Jupiter für die Forschung so spannend ist.