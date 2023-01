Deutschland und die USA wollen der Ukraine erstmals Schützenpanzer für den Kampf gegen die russischen Angreifer liefern. Bislang hatte Kanzler Scholz immer wieder betont, dass Deutschland in dieser Frage nicht im Alleingang handeln werde. Der Kurswechsel deutete sich dann am Mittwoch an, als der französische Präsident Macron dem ukrainischen Präsidenten schwer bewaffnete Spähpanzer zusagte. Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, plädiert schon lange für die Lieferung schwerer Waffen. Eine rote Linie werde damit nicht überschritten, sagt sie in hr-iNFO.