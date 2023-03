Seit der Tat von Freudenberg wird immer wieder darüber diskutiert, ob es richtig ist, dass man in Deutschland erst mit 14 Jahren strafmündig ist. Eingeführt wurde diese Grenze in der Weimarer Republik, von den Nazis wurde sie auf zwölf Jahre runtergesetzt, nach Kriegsende wurde sie wieder auf 14 hochgesetzt. Tobias Singelnstein, Professor am Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie an der Goethe Uni Frankfurt, erklärt im Gespräch mit hr-iNFO, warum er die Grenze so für angemessen hält.