Sven Schoeller von den Grünen wird neuer OB in Kassel. In der Stichwahl am Sonntag war er als einziger Kandidat angetreten und erhielt knapp die erforderliche Mehrheit der Stimmen. In hr-iNFO spricht er darüber, wie außergewöhnlich diese Situation für ihn war und was er jetzt in Kassel angehen möchte.