Nicht nur in der Ukraine herrscht Krieg, sondern auch im Jemen, in Äthiopien oder in Syrien. Der Krieg in Syrien begann vor elf Jahren. Wie ist die Lage vor Ort heute? Und stimmt es, dass der Krieg dort eine Blaupause für den in der Ukraine ist? Ein Gespräch mit unserem Korrespondenten Martin Durm.