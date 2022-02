Thomas Erndl (CSU): „Putin hat die Friedensordnung Europas in Frage gestellt“

Die gestrige Rede des russischen Präsidenten, in der Waldimir Putin die Anerkennung der Separatistengebiete Donezk und Luhansk durch Russland angekündigt hatte, habe ihn erschüttert, sagte Thomas Erndl von der CSU im Gespräch: „Putin hat mit seiner Rede die Friedensordnung Europas in Frage gestellt.“ Der stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestagestages hält Sanktionen jetzt für „unabdingbar“ und ein „wichtiges Signal“ an Russland - das Stoppen von Nord Stream 2 gehöre für ihn dazu.