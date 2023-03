Tote und Verletzte nach Schüssen in Hamburg - was ist bislang bekannt?

Am Donnerstagabend hat es in Hamburg in einem Gebäude der Zeugen Jehovas Schüsse gegeben. Meherer Menschen wurden getötet, möglicheweise ist auch der Amokläufer darunter. Was bislang bekannt ist hat Roman Janik aus dem hr-iNFO-Team zusammengetragen.