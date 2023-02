15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind übergewichtig. Ernährungsminister Cem Özdemir will Werbung für ungesunde Lebensmittel für unter 14-Jährige deshalb verbieten lassen. Ist das sinnvoll? Darüber haben wir mit Professor Jürgen Dötsch gesprochen. Er ist Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln.