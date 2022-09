Es sollten heitere, bunte Spiele werden in München 1972 - Kontrastprogramm zu Berlin 1936. Doch die Olympischen Spiele von München gehen als Schauplatz einer blutigen Tragödie in die Geschichte ein: Palästinensiche Terroristen hatten die israelische Olympiamannschaft überfallen, am Ende sind 17 Menschen tot. Hochspringerin Ulrike Nasse-Meyfarth hat als 16-Jährige an den Spielen teilgenommen und ihre erste Goldmedaille geholt. hr-iNFO-Moderatorin Doris Renck hat mit ihr darüber gesprochen, wie sie diese Zeit erlebt hat.