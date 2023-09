"Viele Menschen in Marokko haben die Nacht auf den Straßen verbracht"

Podcast "Viele Menschen in Marokko haben die Nacht auf den Straßen verbracht"

Nach dem Erdbeben in Marokko lässt sich das Ausmaß der Katastrophe noch nicht überblicken. Die Regierung in Rabat hat nun Hilfe aus anderen Ländern angefordert. Wie die Situation in und um Marrakesch derzeit aussieht, beschreibt hr-iNFO-Korrespondentin Dunja Sadaqi, die sich vor Ort befindet.