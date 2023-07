In Penny-Märkten erleben Kunden in dieser Woche einen Preisschock: Neun Produkte sind deutlich teurer als vorher, weil die Umweltfolgekosten mit in den Preis eingerechnet wurden. So kosten etwa Wiener Würstchen derzeit 6,01 Euro statt 3,19 Euro. Was genau in die Mehrkosten mit einfließt und was die Aktion bringen soll, haben wir Dr. Amelie Michalke gefragt. Sie begleitet das Projekt wissenschaftlich.