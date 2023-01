Was macht die "Leopard 2"-Panzer so wichtig für die Ukraine?

Die Debatte um deutsche Kampfpanzerlieferung an die Ukraine dauert weiter an. Die Bundesregierung zögert noch und wird dafür kritisiert. Aber was macht diese Panzer eigentlich so wichtig für die Ukraine und welche Taktik steckt hinter der der Bundesregierung? Dr. Alexander Gräf, Sicherheitsexperte beim Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik Uni Hamburg, ordnet ein.